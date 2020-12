Venerdì 'bagnato' nel Barese: scatta l'allerta meteo per temporali

Sarà un venerdì caratterizzato dal maltempo, quello di domani, 11 dicembre. La conferma arriva dalla Protezione civile, che nel pomeriggio ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrologico per temporali anche nel Barese. A partire dalle 8 di domani e per le successive 12 ore, si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati" si legge nella nota.