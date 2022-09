Il maltempo non abbandona la provincia: venerdì torna l'allerta per rischio temporali e grandine

Dopo i rovesci che hanno interessato nel pomeriggio la provincia barese, anche venerdì è a rischio maltempo. È stata infatti diffusa l'allerta meteo gialla su tutta la Puglia per il rischio idrogeologico per temporali nella giornata del 2 settembre. In particolare "dalle ore 00:00 di venerdì e per le successive

13 ore - si legge in una nota - di precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sulla Puglia centrosettentrionale". I fenomeni di maltempo saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

L'allerta meteo gialla sarà attiva nella stessa fascia oraria, quindi per 13 ore a partire dalla mezzanotte di giovedì.