Tornano i temporali nel Barese: scatta l'allerta meteo da sabato

Sabato a rischio pioggia nella mattinata in tutto il barese. A confermarlo è la Protezione civile, che ha lanciato un'allerta meteo gialla a partire dalle ore 8 e per le successive 12 ore per il rischio idrogeologico. Nel bollettino diffuso, si parla di "precipitazione sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori adriatici della Puglia centro-settentrionale.