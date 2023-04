Domenica di temporali in Puglia: scatta l'allerta meteo anche nel Barese

Tornano i temporali in Puglia. Sarà una domenica mattina all'insegna dei rovesci quella di domani, domenica 16 aprile, come confermato dal bollettino della Protezione civile, che ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali anche nel Barese a partire dalle 8 e per le successive 12 ore. In particolare sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati - si legge - da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, oltre a frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.