Meteo, la settimana si apre tra gli acquazzoni nel Barese, poi torna il sereno: temperature in risalite

Avvio 'sfortunato' sotto il profilo meteo per l'ultima settimana di settembre. Le previsioni di 3bmeteo.com mostrano un generale peggioramento, con l'arrivo di temporali su tutta la provincia barese già da lunedì 26 settembre. Acquazzoni confermati anche dalla Protezione civile, che ha diramato l'allerta meteo arancione (media) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali già dalla mezzanotte di domenica 25 settembre, che perdurerà per le successive 20 ore.

Previste "precipitazioni da sparse a diffuse - si legge nel bollettino della Protezione civile - anche a carattere di rovescio o temporale su settori occidentali della Puglia centro-occidentale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati, sul resto della puglia con quantitativi cumulati generalmente moderati". Situazione in miglioramento, come mostrano le previsioni di 3bmeteo già a partire da martedì 27, con meteo sereno anche nel week-end per l'avvio di ottobre. Per quanto riguarda le temperature, invece, è prevista una risalita rispetto agli scorsi giorni, con le minime sui 20 gradi e le massime che toccheranno anche i 28 gradi.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': La perturbazione scende ulteriormente di latitudine portando un peggioramento del tempo anche su Molise, Puglia e Basilicata con piogge e rovesci in marcia da Nord verso Sud. Attesi fenomeni localmente intensi, in particolar modo su Molise occidentale, Daunia, Puglia centrale e Lucania. Venti moderati o tesi sudoccidentali. Zero termico nell'intorno di 3750 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Tutte le previsioni aggiornate sul sito di 3bmeteo.