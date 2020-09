Vento forte e temporali in arrivo nel Barese: scatta l'allerta meteo arancione

In arrivo una giornata di vento forte e pioggia nel Barese. A confermare il ritorno del maltempo, è la Protezione Civile, che nel pomeriggio ha diramato una nota in cui accerta due allerte meteo: una gialla per rischio idrogeologico per temporali e una arancione per vento. Entrambe si riferiscono alla giornata di domani, 25 settembre: in particolare "dalle ore 08:00 di domani venerdì 25/09/2020 e per le successive 12 ore" viene dichiarato il rischio di "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sulla Puglia occidentale". L'allerta gialla per temporali sarà attiva dalle 8 del mattino e per le successive 12 ore.

Venti di burrasca, come anticipato, sferzeranno la provincia per buona parte della giornata di venerdì: "Dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore" sono previsti "venti di burrasca forte, con raffiche di burrasca forte, in estensione sulla puglia con mareggiate lungo le coste esposte". L'allerta meteo arancione è attiva già dalle 14 di oggi e per le successive 24-36 ore.