Tende da campeggio e cartoni delle tv per ripararsi dal freddo: corso Italia, rifugio all'aperto dei clochard

Cartoni delle tv e una tenda come riparo per la notte, ma anche un letto improvvisato, realizzato tra i pilastri della ferrovia sopraelevata: è la situazione attuale in corso Italia, nel quartiere Libertà di Bari, strada spesso utilizzata dai senza tetto come luogo per riposare.

Diverse sono le segnalazioni su Facebook, e in particolare sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro, che documentano lo stato attuale del corso. I cittadini chiedono interventi al più presto per ripristinare il decoro dei luoghi. Una situazione certamente non nuova che, però, in queste ultime settimane, sembra essersi ulteriormente allargata. In passato ignoti avevano dato anche alle fiamme i piccoli rifugi di cartone realizzati dai clochard.