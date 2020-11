A Grumo una tensostruttura per i tamponi Covid: in campo il personale sanitario della Marina militare

Nel piazzale dell'ex ospedale di Grumo una nuova tensostruttura per effettuare i tamponi Covid. La tenda, come annunciato nei giorni scorsi, è stata installata in seguito all'incontro che si è tenuto presso il dipartimento di Prevenzione Igiene Pubblica di Bari, in cui i sindaci dei Comuni di Grumo, Toritto e Binetto, avevano chiesto il potenziamento del presidio medico per la somministrazione dei test.

Il prelievo tamponi - rende noto all'amministrazione comunale di Grumo - sarà realizzato dal personale sanitario della Marina Militare che inizierà ad operare con modalità Drive-through-Difesa (DTD) nei prossimi giorni.