'Drive through' per i tamponi a Conversano: l'Esercito posiziona le prime tre tensostrutture

Dopo i sopralluoghi di ieri, sono partiti in mattinata i lavori di allestimento della postazione tamponi dell'Esercito a Conversano. I 'drive through' saranno realizzati con tre tensostrutture, che verranno attivate nelle prossime ore all'interno dello stadio comunale. I militari del Reggimento logistico della Brigata Pinerolo sono al lavoro anche per realizzare i percorsi dedicati per chi vorrà effettuare il test Covid: una macchina capace di gestire fino a 400 tamponi al giorno.

Nei prossimi giorni sarà anche deciso dove posizionare il drive through a Bari: tra le opzioni prese in considerazione, c'è il parcheggio dello stadio San Nicola.

