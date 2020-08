Tenta di rubare alimenti e occhiali da un supermercato: incastrato dalle telecamere del negozio

Un cittadino georgiano 42enne è stato denunciato, a Monopoli, dopo aver tentato di rubare alcuni prodotti alimentari all'interno di un supermercato. L'uomo, alla vista degli agenti, avrebbe tentato di riporli immediatamente. Oltre agli alimenti aveva asportato anche una placca antitaccheggio di un paio d'occhiali, presentandosi alla cassa con un acquisto di minimo valore.

Gli agenti lo hanno bloccato dopo aver visionato le immagini delle telecamere dell'attività commerciale che lo avevano immortalato in azione. Lo straniero vanta precedenti dello stesso tipo in altre zone della Puglia e risulta clandestino, con a carico un provvedimento di espulsione decretato dal Questore di Brindisi. Il 42enne è stato denunciato all’autorità Giudiziaria per il tentato furto e per l’inottemperanza all’obbligo di possesso di documenti personali per gli stranieri.