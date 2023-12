Tenta di gettarsi da un ponte della Tangenziale di Bari: donna salvata da Carabinieri e Vigili del Fuoco

I Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo una donna in procinto di gettarsi da un ponte della Tangenziale di Bari, nelle vicinanze di via Giulio Petroni. L'episodio si è verificato attorno alle 20 del 25 dicembre.

I militari sono riusciti a salvare la donna che, nel tentativo di lanciarsi del vuoto, era rimasta aggrappata con le mani al parapetto del ponte. I Carabinieri e il personale dei Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungerla anche grazie all'utilizzo di una scala. La donna non ha riportato lesioni ed è stata trasportata, a scopo precauzionale, al Policlinico di Bari.