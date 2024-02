Tentano il furto di un'auto ad Altamura, ma si schiantano dopo pochi metri: i residenti riprendono il 'colpo fallito'

Tentano di rubare un'auto ad Altamura, ma si schiantano dopo pochi metri di fuga contro l'impalcatura di un edificio in costruzione. L'incredibile sequenza di immagini, ripresa da alcuni residenti del luogo, sta facendo il giro dei social. L'episodio, che ha avuto per protagonisti un gruppo di maldestri ladri, è accaduto ieri sera in via Madonna della Croce, nella cittadina in provincia di Bari.

Dopo aver spostato dal parcheggio una Mercedes, trainandola con un'altra vettura, i malviventi avrebbero tentato la fuga nonostante l'antifurto dell'auto rubata fosse in funzione e continuasse a suonare. La scena è stata ripresa dai cellulari di alcuni residenti nella strada che assistevano al furto dalle loro abitazioni. I cittadini hanno prontamente provveduto ad allertare le Forze dell'Ordine, ma il colpo di scena è giunto direttamente dai ladri pasticcioni che, alla prima curva, sono andati a schiantarsi con l'auto rubata nei pressi di un'impalcatura montata per un palazzo in costruzione.

I malfattori hanno abbandonato il veicolo per strada e sono scappati con la vettura utilizzata per trainare la Mercedes.