Tentano di rapinare auto ma fuggono via dopo la reazione del conducente: due giovani individuati e denunciati a Bari

Due giovani di 20 e 21 anni, già noti alle Forze dell'Ordine, sono stati denunciati a Bari dalle Volanti della Polizia per tentata rapina aggravata: gli agenti li hanno bloccati in via Brigata a Bari mentre erano a bordo di una Bmw X1.

Poco prima, secondo una ricostruzione della Polizia, avrebbero minacciato un 30enne di Carbonara e quindi avrebbero tentato di rubargli l'auto, una Fiat Panda. La reazione dell'uomo avrebbe colto di sorpresa i malviventi che sarebbero quindi fuggiti via.

Gli agenti sono riusciti a rintracciare i due giovani che, in quel momento erano in auto con due ragazze risultate estranee ai fatti. Le indagini proseguono per individuare la terza persona coinvolta nella rapina.