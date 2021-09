"Dammi 500 euro per riavere la bici", tenta estorsione ad un passante e minaccia negoziante: arrestato 28enne

Le indagini della Squadra Mobile di Bari hanno consentito di risalire ad un 28enne. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura: per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari

Avrebbe tentato di estorcere denaro ad un cittadino di origini nigeriane e minacciato negoziante di telefonia nel centro di Bari: la Squadra Mobile ha arrestato un 28enne già noto alle forze dell'Ordine. Secondo gli inquirenti il giovane, a inizio luglio, cercò di estorcere la somma di 500 Euro ad un cittadino nigeriano, regolare in Italia, a fronte della restituzione di una bicicletta elettrica sottrattagli poco prima.

Temendo di essere stato immortalato. durante l'azione, dalle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale per la vendita di telefonia mobile ubicato nel centro cittadino, ha cercato di farsi consegnare le immagini dal proprietario del negozio; al suo rifiuto, lo ha minacciato ripetutamente, dicendogli che ci sarebbero state gravi conseguenze per sé e la sua attività. Le indagini hanno consentito di risalire proprio al 28enne. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura: per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari.