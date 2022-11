Richiesta di soldi e minacce a una donna dopo parcheggio in piazza Moro: arrestato 42enne

Un 42enne di origini marocchine, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dalla Polizia a Bari con l'accusa di tentata estorsione. Secondo una ricostruzione, l'uomo avrebbe minacciato donna che aveva parcheggiato la propria autovettura in piazza Moro, di fronte la stazione ferroviaria, per recarsi all’interno della struttura in attesa della propria figlia che rientrava in città.

Il 42enne avrebbe chiesto denaro alla donna e al suo rifiuto avrebbe cominciato a inveire contro di lei. L'automobilista ha così chiesto aiuto a due agenti della Polizia Ferroviaria in stazione che hanno prvveduto ad arrestare il 42enne. Sequestrata la somma di 26 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato nel carcere di Bari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice, nel contraddittorio con la difesa.