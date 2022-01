Irrompono a volto coperto in un'abitazione: rapinatori tengono in ostaggio famiglia ma fuggono dopo reazione

I Carabinieri hanno avviato indagini sulla tentata rapina, a Sammichele (Bari), avvenuta in un'abitazione privata. I malviventi, secondo quanto riferisce l'Adn Kronos, hanno fatto irruzione nell'appartamento a volto coperto, per poi prendere in ostaggio i componenti del nucleo familiare.

Dopo che le vittime erano state immobilizzate e minacciate con un coltello, è nata una colluttazione durante la quale due degli uomini della famiglia sono rimasti feriti. La reazione ha costretto i malviventi a rinunciare al colpo e a scappare.