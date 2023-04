Tentata rapina in via Sparano ai danni di due ventenni, 4 arresti a Bari

Uno dei componenti della banda si sarebbe avvicinato a due ventenni seduti su una panchina di via Sparano e, minacciandoli con una bottiglia di vetro, avrebbe intimato loro di consegnargli il denaro e il cellulare. Al secco rifiuto dei due giovani, il presunto aggressore avrebbe fatto un cenno ad altri 3 uomini di raggiungerlo per cercare di intimorire le vittime. Questa notte a Bari la Polizia di Stato ha arrestato quattro cittadini somali, di età comprese fra 18 e 26 anni, con l'accusa di tentata rapina.

Gli agenti sono stati contattati direttamente dai due ventenni aggrediti tramite il 113. La chiamata alle Forze dell'Ordine avrebbe indotto la banda, composta dai 4 uomini, a desistere dal loro intento.

Ricevuta la chiamata, i poliziotti della Sala Operativa della Questura di Bari hanno diramato una nota radio alle Volanti che avevano comunque già notato i 4 extracomunitari. Alla vista degli agenti, i 4 somali avrebbero tentato la fuga, ma sarebbero stati fermati dalla Polizia nei pressi di piazza Moro. Durante le procedure di identificazione sarebbero emersi, nei confronti di due fermati, precedenti per reati contro il patrimonio. I due sarebbero risultati anche 'irregolari', senza permesso di soggiorno valido. Gli altri due componenti della banda sarebbero in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia di extracomunitari e sarebbero incensurati.

I quattro cittadini somali sono stati condotti nel carcere di Bari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice.