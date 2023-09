Tentata violenza sessuale ai danni di un'infermiera del carcere di Bari, 47enne condannato a un anno e 6 mesi

Il detenuto avrebbe tirato per un braccio un'infermiera, provandola a spingere verso il ripostiglio della medicheria del carcere di Bari. Un 47enne è stato condannato, con il rito abbreviato, a un anno e sei mesi di reclusione per tentata violenza sessuale. Secondo la ricostruzione della Procura, che aveva richiesto la condanna a 3 anni e sei mesi, l'uomo avrebbe approfittato dell'assenza di altre persone e di telecamere di sorveglianza per tentare di avere un rapporto sessuale con la vittima. L'episodio si sarebbe verificato il 17 dicembre scorso.

La sentenza è stata emessa dalla gup, Antonella Cafagna: nel giudizio di colpevolezza è stata esclusa l'aggravante della minorata difesa, mentre è stata riconosciuta l'attenuante del fatto di minore gravità. Il 47enne è stato condannato al risarcimento simbolico di 10 euro nei confronti dell'infermiera e al pagamento delle spese processuali.

Per gli inquirenti, il detenuto si sarebbe recato in infermeria "senza preavviso e senza essere accompagnato da un operatore di polizia penitenziaria". Giunto nella medicheria avrebbe aggredito la donna. In seguito si sarebbe allontanato velocemente dal luogo. Le indagini sono partite dopo la denuncia della vittima.