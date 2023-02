Detenuto molesta operatrice sanitaria: tentata violenza sessuale in carcere a Bari

Avebbe molestato un'operatrice sanitaria nel carcere di Bari, trascinandola in un ripostiglio approffittando dell'assenza di altre persone e di un sistema di videosorvegliaza nella medicheria. Un detenuto del penitenziario barese, già ristretto per altri reati, è accusato di tentata violenza sessuale aggravata ed è stato per questo raggiunto da una nuova misura cautelare. A riportare la notizia è l'Ansa.

L'ordine di immediata esecuzione è stato emesso dal sostituto procuratore barese Matteo Soave sulla base dell'ordinanza del gip Luigia Lambriola. Secondo l'accusa l'uomo, Francesco Vessio, si sarebbe introdotto senza preavviso nella medicheria, senza essere accompagnato da un agente e approfittando dell'assenza di un presidio fisso di un agente della polizia penitenziaria. Qui, come riporta sempre l'Ansa, avrebbe molestato fisicamente e verbalmente l'operatrice sanitaria trascinandola in un ripostiglio. La donna, terrorizzata, sarebbe riuscita a divincolarsi allontanando l'aggressore. Oltre alla testimonianza della vittima, che ha denunciato l'episodio, per ricostruire l'accaduto sono state importanti le testimonianze di due detenuti.