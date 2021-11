Assalto in una pizzeria a San Pasquale: titolare oppone resistenza ai rapinatori e riesce a fuggire

Momenti di paura, ieri sera, in una pizzeria del quartiere San Pasquale di Bari: alcuni rapinatori hanno assaltato l'esercizio commerciale poco dopo le 20, mentre erano presenti numerosi clienti. Secondo una ricostruzione della Squadra Mobile, il titolare, dopo aver opposto resistenza sarebbe riuscito a divincolarsi e a fuggire in casa in auto.

L'uomo, ascoltato dagli agenti, ha smentito di essere stato sequestrato o condotto via dalla pizzeria in auto, come emerso in un primo momento. Avviate le indagini per appurare la dinamica dei fatti.