Tentano furto in un appartamento a San Pasquale: quattro persone arrestate a Bari

La Polizia ha arrestato aBari 4 persone ritenute responsabili di tentato furto in abitazione in concorso aggravato. Gli agenti sono intervenuti in via Laterza, nel quartiere San Pasquale, dopo una segnalazione riguardante due persone con il volto parzialmente coperto da mascherina e cappellino. Uno di loro aveva anche una t-shirt nera: dopo essere scesi da un’auto si sarebbero furtivamente in uno stabile. Le Volanti, giunte sul posto, hanno bloccato una persona nelle vicinanze del veicolo segnalato e un altro che usciva frettolosamente dall'edificio.

Al terzo piano, invece, sono state fermate altre due persone mentre scendevano le scale. I poliziotti, nel cortile interno dello stabile, hanno rinvenuto tre cappellini da baseball di colore nero, tre scalda collo e due paia di guanti da lavoro. Grazie all’indicazione di un condomino, inoltre, è stata rinvenuta anche una chiave a doppia mappa su un terrazzino, risultata poi idonea ad aprire un appartamento al terzo piano dello stabile. Il tutto è stato sequestrato. Gli arrestati sono stati condotti in carcere a Bari.