Tentato furto di un'auto nel quartiere San Paolo, in manette due baresi

La notte del 4 ottobre scorso, i militari avrebbero notato due uomini scendere da un veicolo a noleggio e avvicinarsi con fare sospetto ad un’utilitaria parcheggiata in via Mirizzi, nel quartiere San Paolo di Bari. Una volta aperto la portiera ed il cofano anteriore del veicolo selezionato nel tentativo di sostituire la centralina elettronica, i due sarebbero stati subito raggiunti dal personale dell'Arma. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari San Paolo hanno così arrestato, in flagranza di reato, un 40enne ed un 23enne, residenti nel capoluogo pugliese, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Sul posto, i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale e del veicolo in uso ai due fermati, rinvenendo all’interno dell’abitacolo materiale vario idoneo allo scasso, quale chiavi metalliche, bussolotti, pinze e 3 centraline elettroniche idonee alla messa in moto dei veicoli in assenza di chiavi.

All’esito del processo con rito 'direttissimo', svolto presso il Tribunale di Bari, per entrambi è stata disposta la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora a Bari con permanenza notturna presso le rispettive abitazioni.