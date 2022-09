Si fingono tecnici del gas per derubare un'anziana in casa: tre arresti a Molfetta

Provvedimento restrittivo nei confronti di tre persone per tentato furto, finiti ai domiciliari. A eseguirlo ieri, su disposizione del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Trani, sono stati i carabinieri di Molfetta per i fatti avvenuti il 7 maggio scorso. I tre, fingendosi tecnici del gas e spiegando di dover controllare il contatore e la caldaia, erano riusciti a entrare nell'appartamento di un'anziana per tentare di derubarla. La reattività dell’anziana donna ha, prima, permesso di scongiurare il furto e, successivamente, fornito ai carabinieri le informazioni utili per ricostruire quanto accaduto e richiedere un ordine di esecuzione di misura cautelare nei confronti degli indagati. Ad esecuzione compiuta, dopo le formalità di rito, i soggetti sono stati posti agli arresti domiciliari nelle proprie abitazioni.

"Conoscere le tecniche adottate dai truffatori per raggirare gli anziani è il primo passo per difendersi - spiegano dai carabinieri - È proprio questo il fine che si sono prefissati i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari su tutto il territorio della città metropolitana che, proseguendo nella campagna d’informazione, incontri e conferenze in circoli, centri di aggregazione e parrocchie, mettono in guardia le persone anziane dalle principali tecniche messe in atto dai truffatori".