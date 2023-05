Tenta di rubare un motorino in via Manzoni: minorenne arrestato dopo fuga nel centro di Bari

La Polizia Locale ha arrestato, a Bari, un minorenne accusato di tentato furto e dannecciamento di un ciclomotore, nonché di resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, attorno alle 23 di martedì 16, hanno notato in via Manzoni, nel quartiere Libertà, un ragazzo già noto per altri trascorsi deliquenziali, che si aggirava in maniera sospetta tra gli stalli dei motorini.

Il ragazzo è stato sorpreso mentre armeggiava con un cacciavite in corrispondenza di un motore in sosta e, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga verso via Principe Amedeo. L'inseguimento è terminato in piazza Moro dove il ragazzo è stato bloccato e successivamente arrestato.