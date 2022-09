Minorenni aggrediti e derubati in centro a Bari, intervengono i carabinieri: 2 arresti

Avrebbero tentato di sottrarre una collana ad un 16enne e di picchiare un amico 17enne della vittima intervenuto in sua difesa. Due ragazzi, un 24enne ed un 25enne entrambi baresi, sono stati arrestati ieri sera a Bari dai carabinieri della stazione di Carrassi con l'accusa di tentata rapina e violenza privata. I militari avrebbero colto i 2 giovani in flagranza di reato in piazza Aldo Moro: il tempestivo intervento della pattuglia avrebbe permesso di evitare ulteriori e più gravi conseguenze per i due minorenni.

Il quadro indiziario raccolto dai militari è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Bari: il Gip del Tribunale di Bari ha, infatti, disposto gli arresti domiciliari per entrambi gli indagati.