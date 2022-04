Ladri in azione a Madonnella, tentato furto alla libreria Prinz Zaum

Ladri in azione nella notte nel quartiere Madonnella. Ignoti hanno tentato un furto ai danni della libreria Prinz Zaum, in via Cardassi. Sono stati gli stessi titolari a darne notizia, con un post sulla pagina Fb della libreria. I malviventi non sono riusciti a introdursi nell'attività commerciale, ma hanno comunque danneggiato la saracinesca.

"Questa mattina - si legge nel messaggio - abbiamo trovato la serranda di Prinz Zaum forzata. Il tentativo di entrare in libreria è stato per fortuna bloccato dalla presenza del palco (santa musica!). E niente… contiamo i danni e buongiorno a tutti e tutte".

Nelle scorse settimane, numerosi erano stati gli episodi di furti con 'spaccata' (tentati o andati a segno), segnalati dai commercianti di alcune zone del centro città, con le forze dell'ordine sulle tracce dei presunti responsabili, uno dei quali arrestato.