Sventato furto a distributore di benzina con bar-tabaccheria: massi per impedire l'arrivo della Polizia

Un furto è stato sventato in un distributore di benzina con bar-tabacchi e colonnina self service alla periferia di Monopoli. Gli agenti sono allertati da una segnalazione telefonica riguardante alcune persone che scalvalcavano il muro di cinta di una casa rurale disabitata, in via Baione.

Sul posto sono giunte alcune Volanti che hanno notato che alcune persone avessero sbarrato la strada al transito dei veicoli con numerosi massi, posizionati per ostacolare eventuali azioni delle Forze dell'Ordine. Un accurato controllo effettuato sul retro del distributore ha poi permesso di rinvenire, celata tra la vegetazione, una scala in ferro, asportata dall’abitazione rurale. La Scientifica ha poi rilevato che erano stati tranciati anche i cavi di alimentazione per mettere fuori uso i sistemi di allarme. La rapidità delle Volanti e personale di vigilanza, ha permesso di evitare l'ingente furto.