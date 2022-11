Oscurano la videocamera di sorveglianza mentre 'operano' sull'atm: sventato furto nell'ufficio postale di via Lucarelli

Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso due uomini, intenti ad armeggiare con lo sportello Atm dell'ufficio postale 'Bari 20', in via Lucarelli. Il tentativo di furto, però, è stato sventato grazie alla segnalazione degli operatori della sala controllo Poste Italiane di Napoli che ha permesso il repentino intervento della polizia. Gli agenti avrebbero colto sul luogo i due sospetti, fermandoli per i successivi controlli.

A riferire l'episodio è la stessa Poste italiane. Gli operatori della 'Situation Room' partenopea avrebbero notato, intorno alle 2 della scorsa notte, due uomini che agivano in modo ambiguo nei pressi dello sportello di prelievo dell'ufficio postale barese: in particolare, uno dei sospetti avrebbe oscurato, con la mano, la telecamera integrata dell'atm.

"Negli uffici postali di Bari e provincia, sono presenti oltre 161 impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da circa 947 telecamere che - sottolinea Poste Italiane - oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali di Poste Italiane e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli Atm, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle Forze dell?Ordine".