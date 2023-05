Donna accoltellata nel Barese: l'aggressione davanti alla figlia 16enne

Prima un acceso litigio tra i due coniugi, poi le coltellate inferte dal marito alla moglie. Un'aggressione, quella avvenuta sabato sera ad Acquaviva, nel Barese, a cui avrebbe assistito la figlia 16enne della coppia.

Sarebbe stata proprio la ragazza, come riporta l'Ansa, a raccontare agli investigatori come, al termine di un'accesa lite, la madre, una 43enne di origini albanesi, sarebbe stata colpita con un coltello al torace dal padre. L'uomo, un 54enne anch'egli di origini albanesi, nella serata di ieri è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio: i militari lo hanno rintracciato non lontano dalla caserma, con gli abiti ancora sporchi di sangue.

Secondo quanto ricostruito, la donna, dopo essere stata ferita, sarebbe riuscita a raggiungere la strada per chiedere aiuto, e alcuni vicini di casa, sentendo le urla, avrebbero allertato i soccorsi, mentre l'uomo si allontanava. La 43enne, soccorsa e portata in ospedale al Miulli, è stata sottoposta a intervento e si trova ricoverata in prognosi riservata. La donna sarebbe stata raggiunta da almeno 3 fendenti al torace che le hanno provocato una lesione a un polmone.

Nel corso del sopralluogo nell'abitazione della coppia, nel centro di Acquaviva, i carabinieri hanno con il personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari hanno repertato anche il coltello verosimilmente utilizzato per l'aggressione.