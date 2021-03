Scoppia la lite in famiglia, aggredisce il padre e lo ferisce a colpi di coltello: arrestato 28enne

E' accaduto nella notte a Cassano: il giovane è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Il padre è stato ricoverato in ospedale

L'ennesimo diverbio legato alla difficile convivenza in famiglia si trasforma in aggressione: il figlio si scaglia contro il padre e lo ferisce con un coltello. E' accaduto la notte scorsa a Cassano delle Murge.

Vittima un 61enne, che subito dopo l'aggressione è riuscito ad allontanarsi a piedi insieme alla moglie dall'abitazione chiedendo aiuto a una pattuglia dei carabinieri.

L’indagine condotta dai militari della locale stazione, coadiuvati da quelli della sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Altamura, hanno permesso quindi di ricostruire l'accaduto: la lite tra padre e figlio 28enne disoccupato, sfociata poi nell'aggressione.

All’ennesimo diverbio riconducibile alla difficile convivenza familiare, il giovane avrebbe prima minacciato di morte il padre poi, ancora più intollerante ai tentativi dei genitori di riportarlo alla calma, ha afferrato un coltello da cucina della lunghezza di 20 centimetri e lo ha colpito in varie parti del corpo, in particolare alla testa dove lo stesso ha riportato le lesioni più importanti. E’ in queste circostanze concitate che il padre è comunque riuscito a fuggire a piedi con la moglie e a chiedere aiuto alla pattuglia dei carabinieri che ha quindi ricostruito l’intera vicenda ed i comportamenti vessatori che il figlio già da tempo poneva in essere nei confronti del padre, mai denunciati prima.

L’uomo, trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Acquaviva delle Fonti ne avrà per 30 giorni di prognosi ed è stato ricoverato precauzionalmente per le ferite riportate alla testa mentre il giovane, rintracciato e arrestato dai militari poche ore dopo i fatti, è stato condotto in carcere a Bari e dovrà difendersi dall’accusa di tentato omicidio, aggravato dal vincolo di parentela e dall’uso che ha fatto del coltello, quale arma da taglio, per colpire il proprio genitore.