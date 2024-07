Aggredì la ex colpendola con trenta coltellate: condanna a 16 anni per un 35enne 

E' stato condannato a 16 anni e due mesi di reclusione dal giudice del Tribunale di Bari Vittorio Rinaldi, il 35enne Giuseppe Ambriola, ritenuto responsabile di aver colpito con oltre 30 coltellate, lo scorso 2 novembre nel Barese, la sua ex compagna, Dory Colavitto. Lo riporta l'Ansa.

Il 35enne, giudicato con rito abbreviato, rispondeva di tentato omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, e come atto susseguente allo stalking: la Procura aveva chiesto per lui un a condanna a 14 anni. La vittima, assistita dall'avvocato Maria La Ghezza, era in aula al momento della lettura della sentenza di primo grado.

A carico del 35enne sono stati disposti anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale durante la pena. L'uomo è stato inoltre condannato a una provvisionale di 150mila euro in favore della vittima e di 50mila euro per la madre della donna, costituitasi parte civile.