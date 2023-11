Sparatoria al San Paolo, tentato omicidio di Nicola Cassano e della ragazza: due condanne

Sono stati condannati a otto anni di reclusione, con rito abbreviato, il 29enne Davide Pascazio e il 49enne Michele Minella, accusati del tentato omicidio di Nicola Cassano (24enne, all'epoca ritenuto vicino al clan mafioso degli Strisciuglio) e della sua fidanzata di 16 anni, colpiti con sette colpi di pistola. L'episodio si verificò la sera del 19 marzo 2022, mentre erano a bordo dell'auto di Cassano nel quartiere San Paolo di Bari. Lo riporta l'Ansa.

La sentenza è stata emessa dal gup del Tribunale di Bari, Nicola Ronzino. Cassano fu ferito all'anca e alla coscia destra, mentre la fidanzata fu raggiunta da colpi alla gamba sinistra e alla caviglia destra.

Secondo l'accusa, con i condannati avrebbe agito anche Giovanni Montani, 46 anni, a processo con rito ordinario. I tre sono considerati appartenenti al clan Misceo-Montani di Bari. In base alle indagini, l'agguato fu messo a punto poiché Cassano, poche ore prima, avrebbe sparato colpi di pistola contro l'abitazione di uno di loro. Nel settembre 2022, in quattro (compreso Cassano) furono arrestati con le accuse, contestate a vario titolo, di concorso in duplice tentato omicidio, favoreggiamento, porto e detenzione di arma comune da sparo, esplosione di colpi di arma da fuoco, con la aggravante del metodo mafioso. Anche Cassano, come Montani, è a giudizio con rito ordinario.