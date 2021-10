Stalking ai danni della ex e coltellate al nuovo compagno: 49enne barese arrestato per tentato omicidio

I carabinieri hanno arrestato a Molfetta un 49enne di origini baresi, accusato di atti persecutori nei confronti della ex e tentato omicidio nei confronti del nuovo compagno della stessa. I fatti risalgono allo scorso 29 settembre: il 49enne, dopo aver scoperto la nuova relazione della donna, avrebbe poi individuato il suo fidanzato. Raggiunto nelle vicinanze di casa, lo avrebbe colpito con 3 coltellate all'addome. I fendenti, fortunatamente, non lesionarono organi vitali e l'uomo fu soccorso e portato in ospedale con alcune ferite.

Dopo la denuncia della donna, i carabinieri della locale stazione hanno avviato indagini coordinate dalla Procura di Trani che ha emesso un ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato. L'uomo, dopo l'arresto, è stato condotto nel carcere di Trani.