Puglia in testa per l'aumento delle terapie intensive: in una giornata il 25% degli ingressi nelle rianimazioni italiane

La Puglia è per il terzo giorno consecutivo la regione italiana con il numero più alto di pazienti Covid trasferiti nelle rianimazioni. In una sola giornata la Puglia ha visto un valore pari al 25% su 216 ricoveri nazionali. Un dato in controtendenza rispetto alla media nazionale che vede una fase di discesa dei malati nei reparti più critici.

Nella regione, attualmente vi sono 172 pazienti in terapia intensiva, su 1568 attualmente ricoverati in ospedale, quest'ultimo valore in discesa da diversi giorni.