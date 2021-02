La Puglia conferma il triste primato delle terapie intensive Covid: 21 nuovi ingressi, primo posto in Italia

La Puglia si conferma, purtroppo, in vetta alla classifica per gli ingressi nelle terapie intensive Covid: secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nella giornata di oggi sono stati effettuati 21 nuovi ingressi nelle rianimazioni della regione. Si tratta della cifra più alta in Italia.

Resta elevato anche il numero complessivo dei ricoverati nelle rianimazioni: sono 168, pari al 10,6% su 1584 ricoverati complessivi.