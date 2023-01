Petardo esplode in mano a bambino di 11 anni: ricoverato in ospedale a Bari

Un bambino di 11 anni è rimasto ferito, a Terlizzi, a seguito dello scoppio di un petardo in mano. L'episodio si è verificato nelle vicinanze del Palafiori della cittadina barese.

Dopo l'esplosione, a prestare soccorso sono stati un automobilista, che transitava in zona, e un commissario di Polizia Locale intervenuto sul posto. Entrambi hanno quindi portato il bambino in ospedale per le cure. Successivamente, l'11enne è stato condotto al Policlinico di Bari: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

"Al bambino rivolgiamo gli auguri di pronta guarigione - ha scritto in un messaggio Fb il sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico - . Una lezione di altruismo e di solidarietà umana, grazie alla quale è stato evitato il peggio. Il servizio reso dal commissario" Gaetano Barione "e dal nostro concittadino Dario deve diventare, per l’intera nostra comunità, esempio e modello di autentico spirito di servizio e di civiltà. L'occasione è anche motivo di richiamo educativo contro l'utilizzo di petardi e fuochi pirotecnici da parte di minori e persone non esperte" conclude De Chirico.