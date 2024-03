Precipita nel vano ascensore durante lavori in una palazzina: muore 79enne nel Barese

Ennesima tragedia sul lavoro a Terlizzi, la vittima è il 79enne Cesare Dibitetto: l'uomo è morto questa mattina in un drammatico incidente avvenuto in via Cesare Battisti, nella zona del centro storico. Secondo prime informazioni, sarebbe stato impegnato nel cantiere in cui si stavano eseguendo gli interventi sull'edificio e sarebbe precipitato nel vano ascensore del palazzo in ristrutturazione.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto è intervenuta l'Autorità giudiziaria insieme ai carabinieri e al personale dello Spesal Asl.

L'episodio ha sconvolto la vita quotidiana di Terlizzi. Il dramma colpisce anche un altro paese vicino: la vittima, infatti sarebbe originaria di Giovinazzo. "Un tragico evento ha scosso stamattina la nostra comunità e la vicina Giovinazzo - ha scritto il sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, sulla sua pagina facebook - un esperto operaio edile ha perso la vita in cantiere, cadendo nel vano ascensore. Di fronte a situazioni come questa, che purtroppo si verificano troppo spesso, le parole risultano inadeguate. Non spetta a me analizzare le dinamiche che hanno portato a questo drammatico incidente ma desidero esprimere la sincera vicinanza umana e il sentito cordoglio, anche a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, ai parenti di Cesare, ai suoi colleghi, ai titolari dell’azienda e all’intera comunità di Giovinazzo. Purtroppo, nonostante i progressi tecnologici e le misure stringenti sulla sicurezza, continuiamo ad essere testimoni di tragedie sui luoghi di lavoro. Solidarietà va espressa anche ai tecnici professionisti che si occupano di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza, anch’essi spesso impotenti dinanzi a situazioni imprevedibili".

"La notizia della tragica scomparsa del nostro concittadino Cesare Dibitetto, in un cantiere di Terlizzi, ci ha lasciati senza fiato, è una di quelle notizie che non vorresti mai ricevere - ha commentato il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito - Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di dolore, oggi è un giorno triste per tutta la nostra comunità. Quella odierna è un’altra morte sul lavoro in un inizio di anno davvero terribile sotto questo punto di vista".