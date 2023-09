Chiede all'automobilista di parcheggiare meglio: vigilessa aggredita davanti a scuola nel Barese

Aggredita mentre era in servizio per dirigere il traffico davanti a una scuola a Terlizzi, nel Barese. Vittima dell'episodio, avvenuto questa mattina, un'agente della Polizia locale del Comune a nord Bari.

Secondo una prima ricostruzione, la vigilessa, in servizio davanti a un istituto secondario di primo grado, avrebbe chiesto alla conducente di un'auto di parcheggiare meglio il mezzo. Dopo aver spostato il veicolo, ma posizionandolo sempre in modo sbagliato, e nuovamente richiamata, l'automobilista avrebbe quindi aggredito prima verbalmente l'agente, colpendola poi a una spalla. La vigilessa ha riportato una prognosi di sette giorni mentre l'automobilista sarà denunciata per oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e sanzionata le violazioni al codice della strada.