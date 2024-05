Terminati i lavori nell'area esterna del Palamartino: "Nuovi campi di beach volley, padel e pickleball"

Sono terminati i lavori negli spazi esterni del Palamartino, che da oggi può così disporre di nuovi campi diversificati per lo sport. Gli interventi avviati a giugno dello scorso anno consentiranno alla struttura comunale, gestita dalla società sportiva Duma, di ampliare l’offerta garantendo agli utenti di praticare diverse discipline, tra cui il beach volley, lo skateboard, il padel e il pickleball.

L’obiettivo è quello di rendere il Palamartino, al centro del quartiere Libertà, un polo attrattivo per tutto il territorio, un hub cittadino di riferimento e un luogo di inclusione sociale per chi voglia fare sport, con una particolare attenzione per i più giovani e gli adolescenti.

"Finalmente possiamo partire con le nuove attività sportive. Prenotare i campi da beach volley, padel e pickleball è molto semplice - commenta Saverio Fortunato, referente della società sportiva Duma arl - perché è sufficiente utilizzare la comoda app One Sport, attraverso cui prenotare per una, un’ora e mezza o due ore. Questa estate, soprattutto con l’organizzazione di attività sportive rivolte anche ai più piccoli, lanceremo un campo estivo che ovviamente sarà molto vario grazie alla presenza di questi nuovi campi e alla possibilità di praticare outdoor queste discipline".

Campo da beach volley

Il progetto prevede la realizzazione di un campo da beach volley nell’area a sud che garantisce un’esposizione al sole per gran parte dell’anno e permette di utilizzare lo spazio per molti mesi. Si può contare su un’utenza fidelizzata che durante l’inverno gioca a pallavolo all’interno della palestra. L’area si presta bene anche al gioco del beach tennis. Sono previste attività di avviamento al beach volley/beach tennis, corsi per adulti e attività durante il campo estivo.

Campi da padel

Il progetto include la realizzazione di tre campi da padel. Questa scelta va nella direzione di cavalcare la passione crescente per questa disciplina che sta spopolando in tutta l’Europa. La scommessa è quella di intercettare la domanda arricchendo l’offerta sportiva della struttura. In programma anche attività di avviamento al padel, corsi per adulti e attività durante il camp estivo.

Campo da pickleball

Il nuovo progetto del Palamartino comprende anche un campo da pickleball, disciplina in forte espansione che si gioca con una pallina e due racchette all’interno del campo da badminton. Il regolamento è simile al tennis, da cui si differenzia per 3 aspetti fondamentali: la pallina, la racchetta e il campo. Si tratta di uno sport sbarcato in Italia nel 2018, quando è stata fondata l’Associazione Italiana Pickleball (Aip).

A questi interventi si aggiunge quello di efficientamento energetico, con il potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente di circa 12 Kwh attraverso l’installazione di ulteriori pannelli di ultima generazione, per un totale di circa 19 Kwh. Previsto anche l’uso di una batteria d’accumulo (10 kilowatt) dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico che permetterà di immagazzinare l’energia prodotta durante il giorno per poterla così sfruttare nelle ore pomeridiane/serali. Sostanzialmente di giorno sarà prodotta energia fotovoltaica, poi incamerata per l’utilizzo serale della palestra.

Un moderna app consente di monitorare i flussi di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e immagazzinata nella batteria in modo da avere un controllo costante dei consumi.

Questi interventi, insieme al relamping della palestra previsto dall’amministrazione comunale, consentiranno di raggiungere la quasi autonomia elettrica dalla rete realizzando così un importante obiettivo in termini di sostenibilità economica e ambientale.