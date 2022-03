Nuovo asfalto e più aree di sosta: terminati i lavori di riqualificazione in via De Ribeira al San Paolo

Conclusi i lavori di riqualificazione in via De Ribeira, al quartiere San Paolo. Si chiude così il cantiere, come ricordato dall'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, aperto lo scorso mese di giugno per il ripristino dell'area dove il venerdì si svolge il mercato settimanale. Nel corso del cantiere, oltre alla posa di nuovo asfalto, si è proceduto a realizzare delle nuove aree di sosta su entrambi i lati della carreggiata - 80 posti auto complessivi in linea su un lato e a 45 gradi sull’altro -, a riqualificare ed allargare i marciapiedi e a piantumare circa 80 nuovi alberi lungo i nuovi marciapiedi più estesi rispetto alle dimensioni originarie.

“Adesso stanno montando gli ultimi cartelli stradali e disegnando le ultime strisce della segnaletica orizzontale e nel pomeriggio sarà finalmente riaperta al traffico - ha dichiarato Giuseppe Galasso, che questa mattina si è recato sul posto -. La strada era a quattro corsie, con un cordolo spartitraffico centrale e l’assenza assoluta di posti auto, quindi costantemente utilizzata per la sosta sia dai residenti che dagli avventori del mercato, con il risultato che le corsie per il transito delle auto di fatto si riducevano a due. Da qui la necessità di riqualificarla in modo da poter utilizzare le corsie esterne come spazi per la sosta delle autovetture e da ricavarne marciapiedi alberati più larghi ”.

I lavori, dell’importo complessivo di 400mila euro, sono finanziati nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi e rientrano tra le opere previste dal Piano periferie, configurandosi come un’azione coerente e complementare.

“Durante i lavori in via De Ribera di certo si sono verificati dei disagi per i residenti ai quali porgiamo le nostre scuse - ha commentato il presidente del Municipio III Nicola Schingaro, che questa mattina ha accompagnato Galasso -. Finalmente, oggi, grazie all’impegno condiviso da parte delle amministrazioni comunale e municipale, si sono conclusi anche gli ultimi lavori di sistemazione della segnaletica verticale, e così questo pomeriggio questa importante arteria lungo la linea di confine del mercato rionale del quartiere San Paolo potrà essere riaperta”.