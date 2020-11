Arrivano i termoscanner fissi agli ingressi degli uffici comunali aperti al pubblico: "Partiti i lavori di installazione"

Arrivano i termoscanner fissi negli uffici comunali aperti al pubblico. Sono cominciati in mattinata i lavori per l'installazione degli apparecchi agli ingressi dell'ufficio Tributi in corso Vittorio Emanuele, mentre nel pomeriggio saranno posizionati nel Job Center 'Porta Futuro' in via Crisanzio. In tutto sono 35 i termoscanner fissi noleggiati dal Comune di Bari, che nei prossimi giorni saranno installati negli uffici della ripartizione Patrimonio, del I e del III Municipio, nonché presso la sede centrale di Palazzo di Città. A seguire si procederà con il montaggio degli apparecchi per la misurazione della temperatura in altri uffici comunali.

" Si ricorda inoltre che all'ingresso di tutti gli uffici comunali pubblici aperti al pubblico è prevista la misurazione della temperatura con l'ausilio di personale dipendente e che è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione - spiegano dal Comune - Questa attività rientra tra le azioni di prevenzione e contrasto al Covid 19, relative agli uffici pubblici e al personale dipendente, messe in campo dall’amministrazione comunale".