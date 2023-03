Scossa di terremoto in Molise: avvertita anche in Puglia e nel Barese

Una scossa di terremoto si è verificata poco prima della mezzanotte nella zona di Campobasso, in Molise. Secondo una prima rilevazione riportata sul sito dell'Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia) il sisma, avvenuto alle ore 23.52, ha avuto una magnitudo di 4.6, con epicentro a circa due chilometri da Montagano (CB).

La scossa è stata avvertita chiaramente anche in Puglia e in provincia di Bari. Numerose le segnalazioni sui social di cittadini che hanno avvertito la terra tremare per qualche secondo.