Scossa di terremoto in Basilicata: avvertita anche in Puglia e nel Barese

E' stata avvertita anche in Puglia e nel Barese la scossa di terremoto che nella notte si è registrata in Basilicata. Il sisma, secondo i dati riportati dall'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia (INGV) ha avuto una magnitudo di 3.5ed è avvenuto alle ore 00:13. L'epicentro è stato localizzato a tre km a nord da Anzi, in provincia di Potenza, a una profondità di 42 Km. Secondo quanto risulta al momento, non si registrerebbero danni.