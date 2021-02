La terra trema in Puglia: terremoto con epicentro nel nord barese avvertito nel pomeriggio

Trema la terra in Puglia e in particolare nel Barese, dove nel pomeriggio è stato registrato l'epicentro di un terremoto scala 2.5. Nello specifico il punto di origine è stato nelle vicinanze di Terlizzi, a una profondità di 2 chilometri circa. Una scossa non particolarmente forte, per cui non sono stati registrati danni a cose o a persone. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha attestato il terremoto alle 16.38.