Forte scossa di terremoto in Montenegro: avvertita anche in Puglia e nel Barese

Una forte scossa di terremoto, avvertita anche in Puglia e nel Barese, si è verificata nella notte in Montenegro.

Il sisma, di magnitudo 5.5, come riporta l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è stato registrato alle 4.06 (ora italiana) nel nordovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina.

In Italia, la scossa è stata avvertita sulla costa adriatica meridionale e in particolare in Puglia. Il sisma ha avuto un ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a circa 280 km di distanza in linea d'aria da Bari.