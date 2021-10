Scossa di terremoto in provincia di Potenza: avvertita anche nel Barese

Il sisma di magnitudo 3.4 intorno alle 13.30 con epicentro a Campomaggiore: avvertito anche nella Murgia barese, non ci sono danni segnalati

Trema la terra in Basilicata: una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.4, rilevata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata registrata alle ore 13.33 a Campomaggiore, in provincia di Potenza, a una profondità di 36 km.

La scossa è stata avvertita anche in provincia di Bari, in particolare nei territori di Gravina e Altamura, più vicini alla zona interessata, ma alcune segnalazioni ci sono state anche dal capoluogo. Al momento non risulterebbero danni.