Terremoto in Turchia, scatta l'allarme per rischio onde di maremoto anche sulle coste pugliesi: allerta poi rientrata

E' stata revocata intorno alle 7.30 l'allerta diramata dal dipartimento della Protezione civile, sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Ingv, per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 7.9 che si è verificata alle 2.17 della notte con epicentro tra Turchia e Siria.

"Non si attendono ulteriori onde di maremoto - si legge nel messaggio di conclusione evento diffuso dalla Prefettura di Bari - Si segnala comunque che potrebbero persistere per parecchie ore correnti anomale di assestamento del livello del mare".

Il messaggio di allerta iniziale

"L’allerta - si leggeva in una nota diramata dalla Prefettura di Bari - potrebbe interessare anche le coste pugliesi dalle ore 6:30 circa fino a cessato allarme". Si raccomanda la popolazione "di evitare di percorrere a piedi o in auto tutti i tratti costieri e le strade del litorale nella fascia oraria dalle ore 6.30 fino al messaggio di cessato allarme". "Il maremoto - spiegava ancora la nota - consiste in una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua. L’allerta indica la possibilità di un pericolo reale per le persone che si trovano vicino alla costa, specialmente se in zone poco alte, o addirittura più basse, rispetto al livello del mare. Anche un’onda di solo 0,5 metri di altezza può generare pericolose inondazioni e fortissime correnti. Si segnala che un maremoto è costituto da una serie di onde e la prima onda può non essere la più alta e/o distruttiva. L’intervallo di tempo tra le onde successive può variare da pochi minuti a un’ora, e la possibilità che si abbiano nuove onde distruttive permane per molte ore. Il livello di allarme rosso (watch) indica che le coste potrebbero essere colpite da un’onda di maremoto con altezza superiore a 0,5 metri in mare aperto e/o un run-up superiore ad 1 metro sul livello del mare".

La Prefettura di Bari ha provveduto ad allertare, tra gli altri, le capitanerie di porto ed i comandi di polizia locale dei Comuni costieri della provincia interessati. Il Dipartimento della Protezione Civile, in raccordo con INGV, Ispra e le strutture del SNPC, continuerà a fornire tutti gli aggiornamenti disponibili sull’evoluzione dell'evento.

Allerta ridimensionata ma ancora in vigore

L'allerta, tuttavia, già nel corso delle ore sembrava essere almeno parzialmente rientrata. "Siamo in costante contatto con l'Ingv" dice Luigi D'Angelo, direttore operativo Protezione civile, al Gr1 Rai -come riporta Today.it - precisando che "la portata di quest'onda al momento sembra essersi ridimensionata dalle prime notizie". "Sulle coste italiane l'onda non è ancora arrivata e al momento si stima che potrebbe arrivare intorno alle 6.30 sulle coste calabresi e siciliane", ha aggiunto. "Per avere notizie più precise dobbiamo attendere di capire le varie misurazioni lungo le diverse coste, come quelle greche", ha sottolineato. "La raccomandazione alla popolazione è quella di allontanarsi dalle coste - ha detto - se ci fossero revoche dell'allarme lo comunicheremo tempestivamente".

Ultimo aggiornamento ore 07.55