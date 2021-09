Braccialetti verdi e screening dei green pass prima dell'accesso in aula: al via i test di Medicina, a Bari anche candidati stranieri

Abbiamo raccolto le opinioni degli aspiranti medici al Campus, che ospita alcune delle 52 aule in città in cui si svolgeranno le prove a partire dalle 13. Per l'occasione è stato messo in piedi un gazebo in cui si effettuano i controlli preliminari