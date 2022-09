Al via i test di Medicina a Bari, 2768 candidati si contendono 300 posti: "Quest'anno prove rinnovate, le affrontiamo senza paura"

Diversi gli spazi adibiti dall'Università di Bari per le prove d'accesso, tra cui il Campus, che ha messo a disposizione 50 aule con presidi specifici per i diversamente abili. E c'è chi protesta per le limitazioni dovute ai test d'ingresso

I ragazzi hanno iniziato ad entrare nelle aule dalle 10.30, ma la macchina organizzativa dei test d'ingresso a Medicina e Odontoiatria si è mossa molto prima. Necessario, visto che in 2768 si sono iscritti alle prove a Bari, che si sfidano per 300 posti in Medicina, a cui si aggiungono 50 per il corso di laurea in lingua inglese e 60 per la sede di Taranto. Tra le varie sedi scelte per ospitare il test c'è il Campus universitario di via Orabona, che ha messo a disposizione 50 aule, con presidi specifici per studenti fragili e diversamente abili. "Abbiamo meno vincoli - assicura Michele De Fazio, presidente del corso di laurea in Medicina - ma comunque dobbiamo affrontare la prova con la mascherina, che è stata fornita da noi".

Meno controlli rispetto agli scorsi anni, con i candidati che si troveranno ad affrontare un test rivisto: meno cultura generale e logica, più domande di carattere scientifico. La preparazione si è così concentrata maggiormente su materie come fisica e chimica e c'è chi conferma di aver dovuto fare molte rinunce in estate per arrivare preparato ai test, nonostante non sembra mancare un piano b, visto che meno di un candidato su 10 sarà ammesso. Non mancano poi le proteste degli studenti: Link Bari ha organizzato infatti un sit-in in piazza Cesare Battisti questa mattina, per rivendicare la necessità di rimuovere i test d'ingresso, giudicati troppo selettivi rispetto alle necessità di medici che anche oggi richiede il sistema sanitario nazionale.