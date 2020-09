Distanziamento, mascherine e cinque sedi universitarie: domani a Bari i test per Medicina e Odontoiatria

Saranno suddivisi in 57 aule di cinque sedi universitarie i 2860 candidati che prenderanno parte, domani 3 settembre, al test d'ingresso per le facoltà di 'Medicina e Chirurgia' e 'Odontoiatria e protesi dentaria' dell'Università di Bari.

Complessivamente i posti disponibili sono, per Medicina, 231 nella sede di Bari e 60 in quella di Taranto (le prove si svolgeranno tutte a Bari) e 32 per Odontoiatria. Le sedi dove si svolgeranno le prove sono il campus universitario di San Pasquale (35 aule in cinque strutture, comprese quelle del Politecnico), Giurisprudenza (8 aule), Scienze politiche (4 aule), palazzo Ateneo (5 aule) e Economia (5 aule).

La decisione di suddividere i candidati, per esigenze legate al distanziamento covid, è stata stabilita in base alle date di nascita. I candidati dovranno accedere alle aule muniti di una dichiarazione sullo stato di salute (disponibile sul sito Uniba) e di mascherina. Fuori da ogni aula ci sarà un'area per l'igienizzazione e per depositare tutti gli effetti personali in bustoni che saranno poi recuperati all'uscita. I test inizieranno alle 12 ma i candidati sono stati convocati alle 8.30 per effettuare in sicurezza le procedure di controllo e identificazione.

(foto Ansa)